Fenerbahçe'de Diego Reyes için geri sayım! – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Fenerbahçe'de Diego Reyes için geri sayım!

    Fenerbahçe'de Diego Reyes için geri sayım!
    Kanarya, stoper transferi için yelpazeyi geniş tutuyor. 'li Martins İndi, Anderlecht'li Kara Mbodj ile Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Diego Reyes favori isimler. Bordeaux ile yakınlaşsa da transferi resmiyete dökemeyen Reyes, basınına, "Her anlamda en iyi tercihi yapmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 3.8.2018
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