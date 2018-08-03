Fenerbahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe Potekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip Benfica'yı elerse PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşı karşıya gelerek Devler Ligi grupları için kapıyı aralamaya çalışacak.
Kanarya, Benfica'yı elemesi halinde gruplara katılabilmek için bir eleme turu daha oynayacak.
Fenerbahçe'nin, kura çekimi 6 Ağustos Pazartesi günü yapılacak bu turdaki rakibi de otomatik olarak belli oldu.
PAOK-SPARTAK MOSKOVA EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE OYNAYACAK
3. ön eleme turunda Fenerbahçe - Benfica eşleşmesinin dışında, Slavia Prag-Dinamo Kiev, Standart Liege-Ajax ve Paok-Spartak Moskova eşleşmeleri oluşmuştu.
Slavia Prag-Dinamo Kiev ve Fenerbahçe-Benfica eşleşmelerinin galipleri kurada seribaşı olarak yer alacak.
UEFA'nın aldığı karar nedeniyle Ukrayna ve Rus takımları birbirine rakip olamıyor. Bu yüzden Slavia Prag-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibi eşleşemeyecek.
Sonuç olarak Fenerbahçe turu geçmesi halinde PAOK-Spartak Moskova maçlarının galibi ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Play-Off mücadelesi verecek.
Şampiyonlar Ligi Play-Off müsabakalarında ilk maçlar 21-22 Ağustos'ta, rövanşlar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
- 3.8.2018 12:57
-
Emre Akbaba açıklaması! Transferi...
Toplam 3
Yorum
OLMAYACAKTI GS DÜŞMANI 1:3 DÜRÜST BİR AÇIKLAMA DEĞİL. GÜCÜNÜZ FUTBOLCUYA YETSEYDİ BU AÇIKLAMA OLMAYACAKTI.
-
Hırvatistan'ın dünya ikinciliği ülke basınında
Toplam 1
Yorum
ayka hirvatistan ilk gunden benim favorim di haylada oyle ben hirvatistana bunu oneriyorum dunya ikinciliyi harika bir basari
-
Emre Akbaba açıklaması! Transferi...
Toplam 3
Yorum
xmen para çok i-nelerde
Fenerbahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.