Cocu'nun yardımcı ordusu! Koeman da tamam – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Cocu'nun yardımcı ordusu! Koeman da tamam

    Cocu'nun yardımcı ordusu! Koeman da tamam

    Cocu’nun antrenör kadrosuna 20 yıllık deneyimiyle da katıldı. Cocu “Faydası olacak” dedi

    SARI-lacivertlilerde , genç antrenör kadrosuna deneyimli bir isim istiyordu. Hollandalı çalıştırıcının isteği doğrultusunda da katıldı. Ronaldo Koeman'ın ağabeyi olan 56 yaşındaki futbol adamı için resmi siteden bir tanıtım yayınlandı. Erwin Koeman'ın futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinden detaylar paylaşıldı. Ayrıca Phillip Cocu'nun "Çok mutluyum. Erwin tecrübesiyle takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak" sözlerine yer verildi. Erwin Koeman, Waalwijk, Feyenoord, Macaristan , Utrecht, PSV'de çalıştı. Southampton ve Everton'da yardımcı antrenörlük yaptı.

    COCU'NUN YARDIMCI ORDUSU
    Chris Van der Weerden (Teknik Direktör Yardımcısı), (Kaleci Antrenörü), Barış Karakoç (Antrenör), Zeki Murat Göle (Antrenör), Turgay Altay (Antrenör), Arda Keskin (Antrenör), (), Alper Aşçı (Bireysel Performans Uzmanı), Melikşah Sezgin (Analiz Uzmanı).
    1. 3.8.2018
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