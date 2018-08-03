Cocu'nun yardımcı ordusu! Koeman da tamam
Cocu’nun antrenör kadrosuna 20 yıllık deneyimiyle Erwin Koeman da katıldı. Cocu “Faydası olacak” dedi
COCU'NUN YARDIMCI ORDUSU
Chris Van der Weerden (Teknik Direktör Yardımcısı), Murat Öztürk (Kaleci Antrenörü), Barış Karakoç (Antrenör), Zeki Murat Göle (Antrenör), Turgay Altay (Antrenör), Arda Keskin (Antrenör), Fatih Yıldız (Bireysel Performans Uzmanı), Alper Aşçı (Bireysel Performans Uzmanı), Melikşah Sezgin (Analiz Uzmanı).
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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