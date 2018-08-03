Borsada büyük düşüş – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    büyük düşüş

    Borsada büyük düşüş
    DÖRT Büyükler, çakıldı! , son 7 ayda yüzde 41.32'lik kayıpla yatırımcısını en çok üzen kulüp olurken, Trabzon yüzde 38.64, F.Bahçe yüzde 19.42, G.Saray ise yüzde 17.52'lik kayba uğradı. Temmuzda ise en büyük düşüş (14.43) F.Bahçe'de... Kanarya'yı Beşiktaş (5.88), Trabzon (5.59) ve G.Saray (2.81) izledi.
    1. 3.8.2018
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