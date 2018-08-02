Phillip Cocu: Bu kadroyla geçeriz – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    : Bu kadroyla geçeriz

    <a href="/index/phillip-cocu?id=0b94477f-0514-4339-9026-64a3527fe6d1" class="" rel="tag">Phillip Cocu</a>: Bu kadroyla geçeriz

    F.Bahçe , “Elimizdeki takımın karşısında iyi şeyler yapacağına inanıyorum” dedi

    Cagliari maçı sonrası açıklamada bulunan teknik direktör Phillip Cocu, takımına güvendiğini söyledi. Kadroyu tamamlamak için çalıştıklarını ifade eden Hollandalı hoca, "Ben 'buraya gelir, gelemez' diye diğer oyuncuları düşünecek durumda değilim. Elimizdeki gruba güveniyorum ve karşısında iyi işler yapabileceğine inanıyorum. Bu akşam oyunumuzun üzerine kattığımızı göstermemiz gerekiyordu. Galip gelmeliydik ve bunu başardık. İyi iş yaptık" dedi.
    1. 2.8.2018
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