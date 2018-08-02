Ferdi ve Berke’ye kötü haber – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Ferdi ve Berke’ye kötü haber

    Ferdi ve Berke’ye kötü haber

    'ya bu gece 24.00'e kadar oyuncu listesini bildirecek olan 'de iki genç yıldıza kötü haber var.

    kuralları nedeniyle sattığı kadar yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i Avrupa kadrosuna almayacak.

    BARIŞ VE AYEW LİSTEDE OLACAK
    F.Bahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan sarı-lacivertliler, 1 milyon euro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon euro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA'ya bildireceği listeye yazacak.
    1. 2.8.2018
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