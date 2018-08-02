Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman oldu! Erwin Koeman kimdir?
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yardımcılığına Erwin Koeman getirildi. Phillip Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman'ın futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeriyle ilgili ayrıntılar haberimizde...
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman Futbol A Takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak.
Futbolculuk yıllarında Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı'nda teknik adam olarak görev yaptı.Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın efsane oyuncusu Ronald Koeman'ın da ağabeyi.
Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Erwin Koeman'ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak,"Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak" dedi.
ERWIN KOEMAN KİMDİR?
Erwin Koeman, 20 Eylül 1961'de Hollanda'da doğdu. 1979 ile 1998 yılları arasında futbolculuk yapan Erwin Koeman, Groningen, PSV Eindhoven ve Mechelen'de koşturdu. 1998'de Groningen formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Erwin Koeman, Waalwijk, Utrecht, Feyenoord, FC Eindhoven ve Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktörlük yaptı. Erwin Koeman, Southampton ve Everton'da kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcı antrenörü olarka görev yaptı.
- 2.8.2018 10:50
- Güncelleme: 2.8.2018 11:19
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Hayde Olimpiyat’a
Toplam 2
Yorum
kral Başkan maç günü olimpiyat stadına stand açın özellikle siyah forma binlerce satarsınız ts clublarda forma yok
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Avrupa rekoru!
Toplam 1
Yorum
Yorumcu MAŞALLAH
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Hayde Olimpiyat’a
Toplam 2
Yorum
paşa Başkan millet forma alacak TS club larda forma yok bu nasıl iştir özellikle siyah forma,maça tır getirin ve orda forma alsın taraftarlar
Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman oldu! Erwin Koeman kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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