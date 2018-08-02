Boutaib’ten mesaj – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’ten mesaj

    <a href="/index/boutaib?id=b8a1357b-1113-432e-8c41-5ba1804c0d6d" class="" rel="tag">Boutaib</a>’ten mesaj
    forması giyen Khalid 'ten 'ye mesaj... Faslı golcünün menajeri Farid Khallaf, 'da RMC Sports'a konuştu. Khallaf, ", 'ya dönebilir. Ancak 'de de kalabilir. ile görüştük ve haber bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
    1. 2.8.2018
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