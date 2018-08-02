Benfica biletleri kapış kapış – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    biletleri kapış kapış

    Benfica biletleri kapış kapış
    Sarı-lacivertlilerin ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının biletleri dün satışa çıktı. taraftarları, Ülker Stadı Maraton Tribünü altında gerçekleştirilen satışlara yoğun ilgi gösterirken, biletler 25 euro'dan satıldı.
    1. 2.8.2018
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