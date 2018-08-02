Ali Koç kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cagliari ile oynanan hazırlık maçını taraftarların arasında takip etti.
Mücadele öncesi statta bulunan taraftarların yoğun desteği ile karşılaşan başkan Ali Koç, hazırlık maçını taraftarlarla birlikte izlemek için tribüne geçti. Başkan Koç önce öğrenci tribününe yönlendi sonra migros alt tribünü orta kısmına geldi ve 'Birlikte maç izleyeceğiz' sözünü yerine getirdi. Taraftarlar; ayakta durarak maç izleyen başkanları için ''Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon'' tezahüratları yaparak sevgi gösterilerinde bulundular. Küfürsüz tribün isteyen Koç, tezahüratlara zaman zaman eşlik etti.
- 1.8.2018 21:43
- Güncelleme: 2.8.2018 01:51
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
Yorum
CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
Ali Koç kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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