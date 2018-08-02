Ada’dan Mangala iddiası – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’dan iddiası

    Ada’dan Mangala iddiası
    'nin yeni sezon öncesi gözden çıkardığı için basını bir iddia ortaya attı. İngilizler, 27 yaşındaki stoper için 'nin devreye girdiğini ileri sürdü. Haberlerde; Fransız futbolcunun City'de senelik 9 milyon euro kazandığı da belirtildi.
    1. 2.8.2018
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