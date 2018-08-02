3 hocaya tam 32 milyon TL! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    3 hocaya tam 32 milyon TL!

    3 hocaya tam 32 milyon TL!

    F.Bahçe, Cocu’nun dışında eski hocalar Pereira ve Kocaman’a da ödeme yapıyor.

    Mali sıkıntı nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan F.Bahçe, geçmişten kalan ödemelerle ise yara alıyor. Sarı-lacivertliler, Cocu'nun dışında iki eski hocasına da ödeme yapıyor. Hollandalı çalıştırıcıyla yıllık 2 milyon euro sözleşme imzalayan yönetim, Vitor Pereira ve 'a da ödemelerde bulunuyor. F.Bahçe'nin, Pereira'ya 2.3 milyon euro, Kocaman'a da 1.5 milyon dolar borcu bulunuyor. Bu arada sarı-lacivertlilerin eski sportif direktör Terraneo'ya da 1 yıl içinde 960 bin euro ödeyeceği belirtiliyor.
    1. 2.8.2018
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