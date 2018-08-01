Yeni hedef 100 bin üye – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Yeni hedef 100 bin üye

    Yeni hedef 100 bin üye

    Eski başkan döneminde büyük önem verilen "Hedef 1 Milyon Üye" projesi yeni başkan yönetiminde evrime uğruyor.

    Eski başkan döneminde büyük önem verilen "Hedef 1 Milyon Üye" projesi yeni başkan yönetiminde evrime uğruyor. Önemli yatırım yapılan projede istenilen rakamlara uzak kalınması sebebiyle sayı "Hedef 100 Bin" olarak değiştirilecek.

    1. 1.8.2018
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