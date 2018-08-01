Yeni hedef 100 bin üye

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde büyük önem verilen "Hedef 1 Milyon Üye" projesi yeni başkan Ali Koç yönetiminde evrime uğruyor. Önemli yatırım yapılan projede istenilen rakamlara uzak kalınması sebebiyle sayı "Hedef 100 Bin" olarak değiştirilecek.