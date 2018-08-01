Makedon basını: Eljif bir kahraman
Cocu’nun prensi olan Eljif Elmas’ın gelişimini Makedon basını da yakından izliyor. “O ulusal bir kahraman gibi” haberleri yazılıyor
Kanarya'ya geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak teknik direktör Aykut Kocaman'ın fazla şans vermediği Eljif Elmas, Phillip Cocu ile bambaşka bir hüviyete büründü. Hazırlık maçlarında oynadığı müthiş futbolla dikkat çeken 18 yaşındaki yıldıza ülkesi Makedonya'da da ilgi büyük. Sport Daily muhabiri Ognen Dojcinovski "Eljif Elmas ülkemizin en değerli, en yetenekli ve en heyecan verici futbolcuların başında geliyor. Belki de birincisi. Şu anda jenerasyonunun en iyisi. Makedonya'da sürekli Eljif'i takip ediyoruz. O burada ulusal bir kahraman gibi. Bir gün Eljif'in Avrupa'nın en büyük kulüplerine transfer olacağına eminiz. O çok büyük bir futbolcu" diye konuştu.
ÇOK GÜÇLÜ BİRİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kulüp dergisine verdiği röportajda Eljif Elmas'ı övdü. Hollandalı hoca sürekli forma verdiği genç isim için şu ifadelerini kullandı: "Genç bir futbolcunun, güçlü olup 90 dakika boyunca oynayabileceğini gösterdi. Takım için gerçek manada önemli bir futbolcu"
- 1.8.2018
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Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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