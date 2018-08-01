Makedon basını: Eljif bir kahraman – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Makedon basını: Eljif bir kahraman

    Makedon basını: Eljif bir kahraman

    Cocu’nun prensi olan ’ın gelişimini Makedon basını da yakından izliyor. “O ulusal bir kahraman gibi” haberleri yazılıyor

    Kanarya'ya geçtiğimiz sezon edilen ancak teknik direktör 'ın fazla şans vermediği , Phillip Cocu ile bambaşka bir hüviyete büründü. Hazırlık maçlarında oynadığı müthiş futbolla dikkat çeken 18 yaşındaki yıldıza ülkesi Makedonya'da da ilgi büyük. Sport Daily muhabiri Ognen Dojcinovski "Eljif Elmas ülkemizin en değerli, en yetenekli ve en heyecan verici futbolcuların başında geliyor. Belki de birincisi. Şu anda jenerasyonunun en iyisi. Makedonya'da sürekli Eljif'i takip ediyoruz. O burada ulusal bir kahraman gibi. Bir gün Eljif'in Avrupa'nın en büyük kulüplerine transfer olacağına eminiz. O çok büyük bir futbolcu" diye konuştu.

    ÇOK GÜÇLÜ BİRİ
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kulüp dergisine verdiği röportajda Eljif Elmas'ı övdü. Hollandalı hoca sürekli forma verdiği genç isim için şu ifadelerini kullandı: "Genç bir futbolcunun, güçlü olup 90 dakika boyunca oynayabileceğini gösterdi. Takım için gerçek manada önemli bir futbolcu"

    1. 1.8.2018
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