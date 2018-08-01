Kanarya'nın yıldızı Josef de Souza'nın 12 milyon euro'ya Crystal Palace'a transfer olacağı, yüzde 4'lük kısmını ise Vasco de Gama'nın alacağı söyleniyordu. Josef "Fenerbahçe'de mutluyum, sosyal medyaya inanmayın" diyerek yüreklere su serpti.