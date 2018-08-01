Josef: Bir yere gitmiyorum! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    : Bir yere gitmiyorum!

    Josef: Bir yere gitmiyorum!

    Kanarya'nın yıldızı de Souza'nın 12 milyon euro'ya 'a olacağı, yüzde 4'lük kısmını ise Vasco de Gama'nın alacağı söyleniyordu.

    Kanarya'nın yıldızı de Souza'nın 12 milyon euro'ya 'a olacağı, yüzde 4'lük kısmını ise Vasco de Gama'nın alacağı söyleniyordu. Josef "'de mutluyum, sosyal medyaya inanmayın" diyerek yüreklere su serpti.

    1. 1.8.2018
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