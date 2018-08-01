Josef: Bir yere gitmiyorum!
Kanarya'nın yıldızı Josef de Souza'nın 12 milyon euro'ya Crystal Palace'a transfer olacağı, yüzde 4'lük kısmını ise Vasco de Gama'nın alacağı söyleniyordu.
Kanarya'nın yıldızı Josef de Souza'nın 12 milyon euro'ya Crystal Palace'a transfer olacağı, yüzde 4'lük kısmını ise Vasco de Gama'nın alacağı söyleniyordu. Josef "Fenerbahçe'de mutluyum, sosyal medyaya inanmayın" diyerek yüreklere su serpti.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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