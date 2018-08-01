a Panorma dergisi Janssen’i inceledi. Tottenham tercihini eleştirirken, ancak Cocu gibi onu tanıyan bir hocanın elinde kariyerini parlatabileceğini yazdı.
Hollanda'nın Panorma dergisi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'in kariyerimi mercek altına aldı. 2015-16 sezonunda, AZ Alkmaar formasıyla 34 maçta 28 kez fileleri sarstıktan sonra 22 milyon euro'ya Tottenham'ın yolunu tutan Janssen'in Ada macerası çok kötü geçmişti. Panorma dergisi, 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere tercihini erken olarak değerlendirirken ardından Fenerbahçe'yi seçmesini de sorguladı.
'İYİCE GERİLEDİ'
Yine de bu sezon tekrar kiralanırsa teknik direktör Phillip Cocu'nun elinde yeniden parlayabileceği kaydedildi. Derleme yazısında büyük bir yetenek olarak parlayan Janssen'in son 2 sezonda gerileyen kariyerini bu şekilde kurtarabileceğini belirtti. Bir başka alternatifin de Hollanda'ya dönüş olduğunun altı çizildi.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
Hollanda'nın Panorma dergisi: ‘Janssen'i Cocu kurtarır’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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