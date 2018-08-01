Hollanda'nın Panorma dergisi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'in kariyerimi mercek altına aldı. 2015-16 sezonunda, AZ Alkmaar formasıyla 34 maçta 28 kez fileleri sarstıktan sonra 22 milyon euro'ya Tottenham'ın yolunu tutan Janssen'in Ada macerası çok kötü geçmişti. Panorma dergisi, 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere tercihini erken olarak değerlendirirken ardından Fenerbahçe'yi seçmesini de sorguladı.



'İYİCE GERİLEDİ'

Yine de bu sezon tekrar kiralanırsa teknik direktör Phillip Cocu'nun elinde yeniden parlayabileceği kaydedildi. Derleme yazısında büyük bir yetenek olarak parlayan Janssen'in son 2 sezonda gerileyen kariyerini bu şekilde kurtarabileceğini belirtti. Bir başka alternatifin de Hollanda'ya dönüş olduğunun altı çizildi.