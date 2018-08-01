Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi
Eski başkan Aziz Yıldırım'ın döneminde idari menajer olarak görev yapan Hasan Çetinkaya, Ali Koç'un başkan olmasının ardından görevine devam etmişti. Ancak Ali Koç, Hasan Çetinkaya'nın görevine son verdi.
Hasan Çetinkaya - Aziz Yıldırım
- 1.8.2018 09:50
- Güncelleme: 1.8.2018 10:10
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Toplam 16
Yorum
gala bitmis terime bitmis selcuk
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Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi
Toplam 3
Yorum
Tamam Fenebahçe batmış ve insanları kovarak para kurtarır projesinde. Bakın göresiniz suriyeli insaları alacaklar iş verecekler onlara.
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Soccer Physics
Toplam 47
Yorum
agah daglarun dumni yok yarlimani
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