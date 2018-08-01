Ali Koç Hasan Çetinkaya'nın görevine son verdi
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Hasan 'nın görevine son verildi

    Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi

    Eski başkan 'ın döneminde idari menajer olarak görev yapan Hasan , 'un başkan olmasının ardından görevine devam etmişti. Ancak Ali Koç, Hasan Çetinkaya'nın görevine son verdi.

    döneminde 'de idari menajerlik görevini üstlenen Hasan , 'un başkanlığa seçilmesinden yaklaşık iki ay sonra Sarı-Lacivertli kulüpten gönderildi. Sportif direktörlük görevine getirilen Comolli'nin Çetinkaya ile iyi bir ilişki içerisinde olmasına rağmen Başkan Koç ve ekibinin Çetinkaya ile yola devam etmek istemediği ve bu yüzden deneyimli futbol adamının iş akdinin feshediliği öğrenildi. (Takvim)

    Hasan Çetinkaya-Aziz Yıldırım

    Hasan Çetinkaya - Aziz Yıldırım
    1. 1.8.2018 09:50
    2. Güncelleme: 1.8.2018 10:10
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