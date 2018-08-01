Guliyev’in gözü 3 altında

Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-12 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi Ramil Guliyev heyecanlı. Fenerbahçe'nin sporcusu olan rekortmen atlet 100, 200 ve 4x100 metre yarışlarında altın madalya istiyor. Ramil, 100 ve 200 metrede 3 dişli rakibinin olduğunu söyledi.