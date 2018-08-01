Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 özel maç oynayan sarı-lacivertliler en önemlisine bugün çıkıyor. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yaklaşan Benfica maçı öncesi 21.00'deki Cagliari sınavına büyük önem veriliyor. Hollandalı hoca, 7 Ağustos'ta Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 11'ini Cagliari'ye karşı ciddi biçimde test etmiş olacak.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN CAGLİARİ KARŞISINDAKİ 11'İ

Volkan Demirel; Isla, Roman, Skrtel, Hasan Ali; Josef, Elif; Ayew, Giuliano, Valbuena; Alper









FENERBAHÇE-CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu son 3 idmanında maç 11'ini denedi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezondan cezalı olan Josef de Souza'nın yerine Mehmet Topal'a şans verecek. Cagliari karşısına Volkan, İsla-Neustadter-Skrtel-Hasan Ali, Eljif-M.Topal-Alper, Giuliano-Valbuena- Ayew 11'iyle çıkacak. Benfica 11'i denenecek. Maç Smart Spor'da.



BENFİCA'NIN RAKİBİ LYON

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Benfica, Uluslararası Şampiyonlar Kupası organizasyonunda bugün Lyon ile karşılaşacak. Benfica'nın Fransız ekibiyle 23.05'teki maçını Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. F.Bahçeliler yakından takip edecek.



YAN TOPA ÖZEL İDMAN

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Phillip Cocu tamamen Benfica maçına yönelik çalışmalar yaptırıyor. Dün antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon yapan futbolcular ardından Phillip Cocu gözetiminde yan top çalıştı. Hollandalı çalıştırıcının bu idmana özel önem vermesi dikkat çekti. Pas idmanının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.



DEPLASMAN BİLETİ 25 EURO

Fenerbahçe'nin Benfica ile 7 Ağustos'ta Portekiz'de oynayacağı mücadelenin deplasman biletleri bugün satışa çıkıyor. İnternet sitesinden yapılan duyuruda bilet almak isteyen taraftarlar pasaport fotokopileri ve seyahat belgeleri ile 25 euro'luk biletleri alabilecek.