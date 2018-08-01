Fenerbahçe'nin rakibi Cagliari... Cocu, 11’ini test edecek! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'nin rakibi ... Cocu, 11’ini test edecek!

    Fenerbahçe'nin rakibi Cagliari... Cocu, 11’ini test edecek!

    , 7 Ağustos’ta ile oynayacağı Devler Ligi eleme maçı öncesi en ciddi sınavını ’ye karşı verecek. Topal 11’de olacak. Peki Fenerbahçe-Cagliari maçı saat kaçta oynanacak, hangi kanal gösterecek? İşte Fenerbahçe-Cagliari maçıyla ilgili detaylar...

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 özel maç oynayan sarı-lacivertliler en önemlisine bugün çıkıyor. Teknik direktör yönetiminde çalışmalarına devam eden 'de yaklaşan maçı öncesi 21.00'deki sınavına büyük önem veriliyor. Hollandalı hoca, 7 Ağustos'ta Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 11'ini Cagliari'ye karşı ciddi biçimde test etmiş olacak.

    FENERBAHÇE-CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?
    Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu son 3 idmanında maç 11'ini denedi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezondan cezalı olan de Souza'nın yerine 'a şans verecek. Cagliari karşısına Volkan, İsla-Neustadter-Skrtel-Hasan Ali, Eljif-M.Topal-Alper, Giuliano-Valbuena- Ayew 11'iyle çıkacak. Benfica 11'i denenecek. Maç 'da.

    BENFİCA'NIN RAKİBİ LYON
    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Benfica, Uluslararası Şampiyonlar Kupası organizasyonunda bugün ile karşılaşacak. Benfica'nın Fransız ekibiyle 23.05'teki maçını Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. F.Bahçeliler yakından takip edecek.

    YAN TOPA ÖZEL İDMAN
    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Phillip Cocu tamamen Benfica maçına yönelik çalışmalar yaptırıyor. Dün antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon yapan futbolcular ardından Phillip Cocu gözetiminde yan top çalıştı. Hollandalı çalıştırıcının bu idmana özel önem vermesi dikkat çekti. Pas idmanının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi.

    DEPLASMAN BİLETİ 25 EURO
    Fenerbahçe'nin Benfica ile 7 Ağustos'ta Portekiz'de oynayacağı mücadelenin deplasman biletleri bugün satışa çıkıyor. İnternet sitesinden yapılan duyuruda bilet almak isteyen taraftarlar pasaport fotokopileri ve seyahat belgeleri ile 25 euro'luk biletleri alabilecek.

    1. 1.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'nin rakibi Cagliari... Cocu, 11’ini test edecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN