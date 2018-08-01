Fenerbahçe'nin istediği Max Meyer Crystal Palace'da – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'nin istediği 'da

    Fenerbahçe'nin istediği Max Meyer Crystal Palace'da

    'nin transferdeki gözdelerinden , 'e gidiyor.

    'nin transferdeki gözdelerinden , 'e gidiyor. Bonservisi elinde olan 22 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinin ardından genç futbolcu resmi imzayı atacak. Kanarya fiyatta anlaşmaya varamamıştı.

    1. 1.8.2018
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