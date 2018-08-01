Fenerbahçe'nin istediği Max Meyer Crystal Palace'da
Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Max Meyer, Premier Lig'e gidiyor.
Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden Max Meyer, Premier Lig'e gidiyor. Bonservisi elinde olan 22 yaşındaki futbolcu Crystal Palace ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinin ardından genç futbolcu resmi imzayı atacak. Kanarya fiyatta anlaşmaya varamamıştı.
- 1.8.2018
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RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Toplam 2
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Toplam 1
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seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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