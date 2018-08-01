Fenerbahçe'den teröre lanet – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'den teröre lanet

    Fenerbahçe'den teröre lanet

    tribünlerinde karşılaşma öncesinde, 'nin ilçesinde, 'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya unutulmadı.

    Sarı-lacivertli tribünlerde şehitler için "Tabutu küçücük kucaklasan taşırsın, acısı dağ gibi omuzlasan yıkılırsın" pankartı ile dev Türk bayrağı açıldı.

    Futbolcular da maça "Nurcan Anne, Mustafa Bebeği unutmayacağız, terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.

    Öte yandan şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.

    1. 1.8.2018 22:37
    2. Güncelleme: 1.8.2018 22:37
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