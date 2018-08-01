Sarı-lacivertli tribünlerde şehitler için "Tabutu küçücük kucaklasan taşırsın, acısı dağ gibi omuzlasan yıkılırsın" pankartı ile dev Türk bayrağı açıldı.

Futbolcular da maça "Nurcan Anne, Mustafa Bebeği unutmayacağız, terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.

Öte yandan şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.