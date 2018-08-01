Fenerbahçe'den teröre lanet
Fenerbahçe tribünlerinde karşılaşma öncesinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya unutulmadı.
Sarı-lacivertli tribünlerde şehitler için "Tabutu küçücük kucaklasan taşırsın, acısı dağ gibi omuzlasan yıkılırsın" pankartı ile dev Türk bayrağı açıldı.
Futbolcular da maça "Nurcan Anne, Mustafa Bebeği unutmayacağız, terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.
Öte yandan şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.
- 1.8.2018 22:37
- Güncelleme: 1.8.2018 22:37
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
Yorum
CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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