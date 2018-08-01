Cocu: Savaşan Fenerbahçe geliyor! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Cocu: geliyor!

    Cocu: <a href="/index/savasan?id=96ba5820-3f96-4e14-9c5a-976b11988770" class="" rel="tag">Savaşan</a> <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> geliyor!

    F.Bahçe’nin hocası Cocu, son ana kadar mücadeleyi bırakmayan bir takım oluşturmaya çalıştığını söyledi

    Dergisi'ne konuşan Cocu, genç transferlerini överken, "Takım henüz oluşmadı. Yeterli miyiz değil miyiz ona bakmalı ve buna göre yapmalıyız" dedi.

    F.Bahçe Phillip Cocu, görevi devraldığı günden bu yana geçirdikleri sürede "takımdaşlığı" oturtmaya çalıştığını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, son saniyeye kadar bir takım oluşturamaya çalıştığının mesajını verirken, "İyi futbol için doğru dengeyi bulmak önemlidir. Şu ana kadar oynadığımız çoğu maçta bunu gösterdik. Tabii ki bunu 90 dakikaya yaymak için daha fazla çalışmalıyız. Maçın sonunda da galip gelmiş olmamız gerekiyor" diye konuştu.
    1. 1.8.2018
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