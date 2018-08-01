Cocu: Savaşan Fenerbahçe geliyor!
F.Bahçe’nin hocası Cocu, son ana kadar mücadeleyi bırakmayan bir takım oluşturmaya çalıştığını söyledi
F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, görevi devraldığı günden bu yana geçirdikleri sürede "takımdaşlığı" oturtmaya çalıştığını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, son saniyeye kadar savaşan bir takım oluşturamaya çalıştığının mesajını verirken, "İyi futbol için doğru dengeyi bulmak önemlidir. Şu ana kadar oynadığımız çoğu maçta bunu gösterdik. Tabii ki bunu 90 dakikaya yaymak için daha fazla çalışmalıyız. Maçın sonunda da galip gelmiş olmamız gerekiyor" diye konuştu.
- 1.8.2018
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RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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