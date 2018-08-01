Berke Özer: Volkan abi özendirdi – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Berke Özer: Volkan abi özendirdi

    Berke Özer: Volkan abi özendirdi

    , Altınordu'dan Berke Özer'i transfer ederek Türk kaleci geleneğini sürdürdü. 18 yaşındaki file bekçisi 'le birlikte Dergisi'ne röportaj verdi

    Berke, "Hayal ettiğim yerdeyim. Ancak burayı hak ettiğimi göstermeliyim; önce bu camiaya layık bir insan olmalıyım. Volkan ağabey kaleciliğe başlama sebebimdir Onu izleyerek büyüdüm. Onu örnek alıp kaleci olmak istedim" dedi.


    BERKE'DE KENDiMi GÖRÜYORUM
    Volkan, "Onda kendimi görüyorum" diyerek yeteneklerini övdüğü Berke Özer'in kendisinden sonra kaleyi devralmasını temenni etti.
    1. 1.8.2018
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