Berke Özer: Volkan abi özendirdi

Fenerbahçe, Altınordu'dan Berke Özer'i transfer ederek Türk kaleci geleneğini sürdürdü. 18 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'le birlikte Fenerbahçe Dergisi'ne röportaj verdi

Berke, "Hayal ettiğim yerdeyim. Ancak burayı hak ettiğimi göstermeliyim; önce bu camiaya layık bir insan olmalıyım. Volkan ağabey kaleciliğe başlama sebebimdir Onu izleyerek büyüdüm. Onu örnek alıp kaleci olmak istedim" dedi.





BERKE'DE KENDiMi GÖRÜYORUM

Volkan, "Onda kendimi görüyorum" diyerek yeteneklerini övdüğü Berke Özer'in kendisinden sonra kaleyi devralmasını temenni etti.