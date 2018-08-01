Berke Özer: Volkan abi özendirdi
Fenerbahçe, Altınordu'dan Berke Özer'i transfer ederek Türk kaleci geleneğini sürdürdü. 18 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'le birlikte Fenerbahçe Dergisi'ne röportaj verdi
BERKE'DE KENDiMi GÖRÜYORUM
Volkan, "Onda kendimi görüyorum" diyerek yeteneklerini övdüğü Berke Özer'in kendisinden sonra kaleyi devralmasını temenni etti.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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