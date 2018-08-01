Andre Ayew ilk 11'de! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ilk 11'de!

    Andre Ayew ilk 11'de!

    Teknik Direktörü , yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Cagliari karşısında, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi ile yapacağı maçın muhtemel ilk 11'ini denedi.

    Hollandalı , Cagliari karşısında kalede 'e şans verirken, defans hattı Mauricio Isla, Roman Neustaedter, ve 'dan oluştu. Orta sahada maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek Josef de Souza'yı görevlendiren Cocu, hazırlık maçlarında büyük beğeni toplayan Eljif Elmas'ı da Brezilyalı futbolcunun yanında oynattı.

    Takımını sahaya 4-2-3-1 sistemiyle süren Cocu, forvette 'a görev verirken, arkasındaki üçlüyü , Giuliano ve yeni 'den oluşturdu.

    ANDRE AYEW İLK 11'DE
    'nin yeni transferi Andre Ayew, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Cagliari karşısında çıktı.

    Teknik direktör , ilk 11'de görevlendirdiği Ganalı futbolcuyu, hücum hattının sağında görevlendirdi.

    FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
    Fenerbahçe, Cagliari karşısında 6 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.

    Uzun süreki sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe, ve 'nın yanı sıra, ağrıları bulunan ve da kadroda yer almadı.

    Fenerbahçe'de Cagliari karşısında yeni transferlerden tek bir isim kadroda bulunmadı.

    Teknik direktör Phillip Cocu, Andre Ayew'i ilk 11'de görevlendirirken, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu maça yedek kulübesinde başladı.

    Cocu, Berke Özer'e ise Cagliari maçının 23 kişilik kadrosunda görevlendirmedi.

    ŞEHİTLER UNUTULMADI
    Fenerbahçe tribünlerinde karşılaşma öncesinde, 'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya unutulmadı.

    Sarı-lacivertli tribünlerde şehitler için "Tabutu küçücük kucaklasan taşırsın, acısı dağ gibi omuzlasan yıkılırsın" pankartı ile dev Türk bayrağı açıldı.

    Futbolcular da maça "Nurcan Anne, Mustafa Bebeği unutmayacağız, terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.

    Öte yandan şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.

    1. 1.8.2018 21:44
    2. Güncelleme: 1.8.2018 21:59
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