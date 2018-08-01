Ali Koç kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi

    Kulübü Başkanı , Cagliari ile oynanan hazırlık maçını taraftarların arasında takip etti.

    Mücadele öncesi statta bulunan taraftarların yoğun desteği ile karşılaşan başkan , hazırlık maçını taraftarlarla birlikte izlemek için tribüne geçti. Başkan Koç önce öğrenci tribününe yönlendi sonra migros alt tribünü orta kısmına geldi ve 'Birlikte maç izleyeceğiz' sözünü yerine getirdi. Taraftarlar; ayakta durarak maç izleyen başkanları için '' Başkan Şampiyon'' tezahüratları yaparak sevgi gösterilerinde bulundular. Küfürsüz tribün isteyen Koç, tezahüratlara zaman zaman eşlik etti.

    1. 1.8.2018 21:43
    2. Güncelleme: 1.8.2018 22:07
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