Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'dan transfer açıklaması – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'nin Brezilyalı yıldızı de 'dan açıklaması

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'dan transfer açıklaması

    'nin Brezilyalı yıldızı de , hakkında çıkan iddialarına hesabından yanıt verdi.

    , hesabından "'de mutluyum, sosyal medyaya inanmayın." paylaşımında bulundu.

    İşte o paylaşım:

    Ayrıca, ekibi 'ın Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de 'yı edeceği iddiaları, 'da heyecan yarattı. İngiliz ekibinin Josef için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro teklifi ettiği iddiasının ardından Brezilya basını, transfer satışının %4'ünün Josef'in eski takımı Vasco da Gama'ya gideceğini yazdı.

    480 BİN EURO
    Sözleşme şartlarına göre yetiştirme bedeli olarak satışın %4'ünü alacak olan Brezilya ekibi, iddia edildiği gibi Josef'in Crystal Palace'a 12 milyon Euro'ya satılması halinde kasasına 480 bin Euro koymuş olacak.

    1. 31.7.2018 19:28
    2. Güncelleme: 31.7.2018 20:44
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