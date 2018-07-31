Josef, Instagram hesabından "Fenerbahçe'de mutluyum, sosyal medyaya inanmayın." paylaşımında bulundu.



İşte o paylaşım:





Ayrıca, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı transfer edeceği iddiaları, Brezilya'da heyecan yarattı. İngiliz ekibinin Josef için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro teklifi ettiği iddiasının ardından Brezilya basını, transfer satışının %4'ünün Josef'in eski takımı Vasco da Gama'ya gideceğini yazdı.

480 BİN EURO

Sözleşme şartlarına göre yetiştirme bedeli olarak satışın %4'ünü alacak olan Brezilya ekibi, iddia edildiği gibi Josef'in Crystal Palace'a 12 milyon Euro'ya satılması halinde kasasına 480 bin Euro koymuş olacak.