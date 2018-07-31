Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'dan transfer açıklaması
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Josef, Instagram hesabından "Fenerbahçe'de mutluyum, sosyal medyaya inanmayın." paylaşımında bulundu.
İşte o paylaşım:
Ayrıca, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı transfer edeceği iddiaları, Brezilya'da heyecan yarattı. İngiliz ekibinin Josef için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro teklifi ettiği iddiasının ardından Brezilya basını, transfer satışının %4'ünün Josef'in eski takımı Vasco da Gama'ya gideceğini yazdı.
480 BİN EURO
Sözleşme şartlarına göre yetiştirme bedeli olarak satışın %4'ünü alacak olan Brezilya ekibi, iddia edildiği gibi Josef'in Crystal Palace'a 12 milyon Euro'ya satılması halinde kasasına 480 bin Euro koymuş olacak.
- 31.7.2018 19:28
- Güncelleme: 31.7.2018 20:44
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'dan transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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