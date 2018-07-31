Fenerbahçe gözdesi Max Meyer, Premier Lig yolcusu
Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Max Meyer'in Premier Lig ekibi Crystal Palace ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Schalke 04 ile sözleşmesini yenilemeyen ve bonservisi elinde olan Max Meyer, Premier Lig'e transfer olmak üzere...
İngiliz basınına göre; Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen 22 yaşındaki Alman futbolcu, Crystal Palace ile görüşüyor.
Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, Schalke ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.
- 31.7.2018 19:21
- Güncelleme: 31.7.2018 19:23
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
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