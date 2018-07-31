Fenerbahçe gözdesi Max Meyer, Premier Lig yolcusu – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    gözdesi , yolcusu

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> gözdesi <a href="/index/max-meyer?id=e3cd6baf-1ab1-4816-90a6-d56796e378d6" class="" rel="tag">Max Meyer</a>, <a href="/index/premier-lig?id=9c1bcfee-0562-443a-8745-190e259a48e0" class="" rel="tag">Premier Lig</a> yolcusu

    döneminde adı sık sık ile anılan 'in ekibi ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

    04 ile sözleşmesini yenilemeyen ve bonservisi elinde olan , 'e olmak üzere...

    İngiliz basınına göre; 'nin de ilgilendiği iddia edilen 22 yaşındaki Alman futbolcu, ile görüşüyor.

    Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.

    1. 31.7.2018 19:21
    2. Güncelleme: 31.7.2018 19:23
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