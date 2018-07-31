Schalke 04 ile sözleşmesini yenilemeyen ve bonservisi elinde olan Max Meyer, Premier Lig'e transfer olmak üzere...

İngiliz basınına göre; Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen 22 yaşındaki Alman futbolcu, Crystal Palace ile görüşüyor.

Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, Schalke ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.