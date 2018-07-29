Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi 18 yaşındaki Berke Özer, sarı-lacivertli formayla eski takımına karşı mücadele etti. Özer, maç sonunda 17 yıldır F.Bahçe kalesini koruyan Volkan Demirel ile arasında geçen konuşmayı aktardı. Genç file bekçisi, "Maçtan sonra Volkan abinin yanına gittim. 'İyi miydim?' diye sordum. 'Hiç takılma, daha ne kötü maçlar, ne iyi maçlar oynayacaksın' dedi. Zaten bana hep 'Ben senin yaşındayken top tutmayı bilmiyordum' diyor" ifadelerini kullandı.