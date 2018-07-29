Volkan Demirel'den Berkez Özer'e: Top tutmayı bilmezdim!
Berke, Volkan Demirel’in kendisine, “Çok iyisin. Senin yaşında top tutmayı bilmiyordum” dediğini açıkladı
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi 18 yaşındaki Berke Özer, sarı-lacivertli formayla eski takımına karşı mücadele etti. Özer, maç sonunda 17 yıldır F.Bahçe kalesini koruyan Volkan Demirel ile arasında geçen konuşmayı aktardı. Genç file bekçisi, "Maçtan sonra Volkan abinin yanına gittim. 'İyi miydim?' diye sordum. 'Hiç takılma, daha ne kötü maçlar, ne iyi maçlar oynayacaksın' dedi. Zaten bana hep 'Ben senin yaşındayken top tutmayı bilmiyordum' diyor" ifadelerini kullandı.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Volkan Demirel'den Berkez Özer'e: Top tutmayı bilmezdim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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