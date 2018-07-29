Volkan Demirel'den Berkez Özer'e: Top tutmayı bilmezdim! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    'den Berkez Özer'e: Top tutmayı bilmezdim!

    Volkan Demirel'den Berkez Özer'e: Top tutmayı bilmezdim!

    Berke, ’in kendisine, “Çok iyisin. Senin yaşında top tutmayı bilmiyordum” dediğini açıkladı

    'nin Altınordu'dan transferi 18 yaşındaki Berke Özer, sarı-lacivertli formayla eski takımına karşı mücadele etti. Özer, maç sonunda 17 yıldır F.Bahçe kalesini koruyan ile arasında geçen konuşmayı aktardı. Genç file bekçisi, "Maçtan sonra Volkan abinin yanına gittim. 'İyi miydim?' diye sordum. 'Hiç takılma, daha ne kötü maçlar, ne iyi maçlar oynayacaksın' dedi. Zaten bana hep 'Ben senin yaşındayken top tutmayı bilmiyordum' diyor" ifadelerini kullandı.

    1. 29.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan Demirel'den Berkez Özer'e: Top tutmayı bilmezdim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN