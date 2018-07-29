Fenerbahçe gençlik hamlesini Halil Dervişoğlu ile sürdürmek istiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da kanca attığı 18 yaşındaki forvet için Sparta Rotterdam 1 milyon euro istiyor. Kanarya bu rakamı 500 bin euro'ya çekebilirse transfer bitecek.