Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu'na yoğun baskı – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    'den 'na yoğun baskı

    Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu'na yoğun baskı

    gençlik hamlesini ile sürdürmek istiyor.

    gençlik hamlesini ile sürdürmek istiyor. ve 'un da kanca attığı 18 yaşındaki forvet için Sparta 1 milyon euro istiyor. Kanarya bu rakamı 500 bin euro'ya çekebilirse transfer bitecek.

    1. 29.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu'na yoğun baskı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN