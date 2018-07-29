Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu'na yoğun baskı
Fenerbahçe gençlik hamlesini Halil Dervişoğlu ile sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe gençlik hamlesini Halil Dervişoğlu ile sürdürmek istiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da kanca attığı 18 yaşındaki forvet için Sparta Rotterdam 1 milyon euro istiyor. Kanarya bu rakamı 500 bin euro'ya çekebilirse transfer bitecek.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu'na yoğun baskı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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