Fenerbahçe - Cagliari biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçe'nin 1 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda Cagliari ile yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıkıyor.
Fenerbahçe'nin 1 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda Cagliari ile yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıkıyor. Saat 21.00'de başlayacak müsabakanın biletleri yarın Divan, Kongre ve Temsilci üyelerine, salı günü ise genel satışa sunulacak. Maçın bilet fiyatları şu şekilde olacak:
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Fenerbahçe - Cagliari biletleri satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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