Fenerbahçe - Cagliari biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    - Cagliari biletleri satışa çıkıyor

    Fenerbahçe - Cagliari biletleri satışa çıkıyor

    'nin 1 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda Cagliari ile yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıkıyor.

    'nin 1 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda Cagliari ile yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıkıyor. Saat 21.00'de başlayacak müsabakanın biletleri yarın Divan, Kongre ve Temsilci üyelerine, salı günü ise genel satışa sunulacak. Maçın bilet fiyatları şu şekilde olacak:

    1. 29.7.2018
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