Fenerbahçe'nin 1 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda Cagliari ile yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıkıyor. Saat 21.00'de başlayacak müsabakanın biletleri yarın Divan, Kongre ve Temsilci üyelerine, salı günü ise genel satışa sunulacak. Maçın bilet fiyatları şu şekilde olacak: