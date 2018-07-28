Şampiyonlar Ligi'nden Mateja Kezman ve Alex de Souza'lı paylaşım – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nden Mateja Kezman ve Alex de Souza'lı paylaşım

    Şampiyonlar Ligi'nden Mateja Kezman ve Alex de Souza'lı paylaşım

     Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı, Fenerbahçeli Mateja Kezman ve Alex de Souza'nın yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe için Devler Ligi hesabından bir paylaşım yapıldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı, Fenerbahçeli Mateja Kezman ve Alex de Souza'nın yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

    İşte o paylaşım

    Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı

    1. 28.7.2018 09:23
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