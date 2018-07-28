Şampiyonlar Ligi'nden Mateja Kezman ve Alex de Souza'lı paylaşım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı, Fenerbahçeli Mateja Kezman ve Alex de Souza'nın yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.
- 28.7.2018 09:23
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Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
Şampiyonlar Ligi'nden Mateja Kezman ve Alex de Souza'lı paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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