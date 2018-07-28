Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Anderlecht'ten Senegalli Kara Mbodj
Belçika basını, bir dönem G.Saray’la da ismi anılan Anderlecht’in 1.92 boyundaki Senegalli stoperinin peşinde şimdi de F.Bahçe ve Bursaspor’un olduğunu yazdı
Berke, Barış ve Ferdi gibi gelecek vadeden üç süper gencin ardından Andre Ayew'i kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe, transfer operasyonuna devam edecek. Öncelik bir santrfor ve stoper. Stoper için gündeme gelen son isim Anderlecht'in Senegalli oyuncusu Kara Mbodj! İddia, Anderlecht- Online adlı internet sitesi tarafından ortaya atıldı. 1.92 boyundaki dev oyuncuya, F.Bahçe'nin yanı sıra Bursaspor'un da talip olduğu duyuruldu. Hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğu vurgulanan 28 yaşındaki oyuncuya G.Saray'ın da talip olduğu ancak bu ilginin azaldığı aktarıldı. Haberde ayrıca, Türk kulüplerinin UEFA'nın FFP kısıtlamaları içinde olduğu yazıldı. Kanarya, kiralayabileceği isimlere ağırlık veriyor.
23 GOL 11 ASİST
47 kez Senegal Milli Takımı'nın formasını giyip 5 kez fileleri sarsan Mbodj, Anderlecht'ten önce Genk ve Tromsö formalarını giydi. Anderlecht'te 97 maçta 7 gol-7 asist üreten Mbodj, Genk'e ise 92 maçta 6 gol-2 asistlik skor katkısı verdi. Transfermarkt değeri 7 milyon euro olan başaralı futbolcunun Tromsö karnesi ise 83 maç- 10 gol-2 asist. Mbodj'un kontratı 2020'de sona eriyor.
- 28.7.2018
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Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
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