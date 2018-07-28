Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Anderlecht'ten Senegalli Kara Mbodj – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'nin yeni hedefi: Anderlecht'ten Senegalli Kara Mbodj

    Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Anderlecht'ten Senegalli Kara Mbodj

    Belçika basını, bir dönem G.Saray’la da ismi anılan Anderlecht’in 1.92 boyundaki Senegalli stoperinin peşinde şimdi de F.Bahçe ve ’un olduğunu yazdı

    Berke, Barış ve Ferdi gibi gelecek vadeden üç süper gencin ardından Andre Ayew'i kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren , transfer operasyonuna devam edecek. Öncelik bir santrfor ve stoper. Stoper için gündeme gelen son isim Anderlecht'in Senegalli oyuncusu Kara Mbodj! İddia, Anderlecht- Online adlı internet sitesi tarafından ortaya atıldı. 1.92 boyundaki dev oyuncuya, F.Bahçe'nin yanı sıra 'un da talip olduğu duyuruldu. Hayalinin 'de oynamak olduğu vurgulanan 28 yaşındaki oyuncuya G.Saray'ın da talip olduğu ancak bu ilginin azaldığı aktarıldı. Haberde ayrıca, Türk kulüplerinin 'nın FFP kısıtlamaları içinde olduğu yazıldı. Kanarya, kiralayabileceği isimlere ağırlık veriyor.

    23 GOL 11 ASİST
    47 kez Senegal 'nın formasını giyip 5 kez fileleri sarsan Mbodj, Anderlecht'ten önce Genk ve Tromsö formalarını giydi. Anderlecht'te 97 maçta 7 gol-7 üreten Mbodj, Genk'e ise 92 maçta 6 gol-2 asistlik skor katkısı verdi. Transfermarkt değeri 7 milyon euro olan başaralı futbolcunun Tromsö karnesi ise 83 maç- 10 gol-2 asist. Mbodj'un kontratı 2020'de sona eriyor.

    1. 28.7.2018
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