Fenerbahçeli Nunnally Baskonia’ya transfer oluyor
Fenerbahçe ile yollarını ayıran James Nunnally, Baskonia ile anlaşmaya varmak üzere.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran James Nunnally, Baskonia ile anlaşmaya varmak üzere. Eurohoops'un haberine göre; NBA'den umduğu teklifleri alamayan ABD'li basketbolcu, Avrupa'da devam etme kararı aldı ve Bask ekibinin bir yıl için 1.5 milyon dolar değerindeki teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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