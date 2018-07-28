Fenerbahçeli Nunnally Baskonia’ya transfer oluyor – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçeli Nunnally ’ya transfer oluyor

    Fenerbahçeli Nunnally Baskonia’ya transfer oluyor

    ile yollarını ayıran , ile anlaşmaya varmak üzere.

    ile yollarını ayıran , ile anlaşmaya varmak üzere. Eurohoops'un haberine göre; NBA'den umduğu teklifleri alamayan ABD'li basketbolcu, Avrupa'da devam etme kararı aldı ve Bask ekibinin bir yıl için 1.5 milyon dolar değerindeki teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.

    1. 28.7.2018
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