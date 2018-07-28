Fenerbahçe ile yollarını ayıran James Nunnally, Baskonia ile anlaşmaya varmak üzere. Eurohoops'un haberine göre; NBA'den umduğu teklifleri alamayan ABD'li basketbolcu, Avrupa'da devam etme kararı aldı ve Bask ekibinin bir yıl için 1.5 milyon dolar değerindeki teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.