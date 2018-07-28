Fenerbahçe'de Yüksek Divan zamanı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de Yüksek Divan zamanı

    Fenerbahçe'de Yüksek Divan zamanı

    'nun olağan toplantısı bugün yapılacak.

    'nun olağan toplantısı bugün yapılacak. Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıya ilk kez 'F.Bahçe başkanı' sıfatıyla katılacak. Toplantıda 2018'in ilk 6 aylık dönemi değerlendirilecek.

    1. 28.7.2018
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