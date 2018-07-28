Fenerbahçe'de Yüksek Divan zamanı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı bugün yapılacak.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı bugün yapılacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıya Ali Koç ilk kez 'F.Bahçe başkanı' sıfatıyla katılacak. Toplantıda 2018'in ilk 6 aylık dönemi değerlendirilecek.
- 28.7.2018
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
-
"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.