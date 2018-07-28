Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Aatıf Benfica’ya yetişmiyor
Soldado dönüyor ancak İsmail ile Aatıf yetişmiyor
Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu. Sol el tarak kemiği kırılan Soldado idmanları tek başına yapsa da 7 Ağustos'taki Benfica maçına yetişecek. Geçtiğimiz hafta sol dizinden menisküs ameliyatı olan Aatıf'ın ise sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağı öğrenildi. İsviçre kampında Fulham ile yapılan hazırlık maçırda üst adelesinden sakatlanan ve tendonunda ikinci derece yırtık tespit edilen İsmail Köybaşı ise 2 hafta yok.
- 28.7.2018
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Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Aatıf Benfica’ya yetişmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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