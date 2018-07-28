Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Aatıf Benfica’ya yetişmiyor – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'de ve Aatıf ’ya yetişmiyor

    Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Aatıf Benfica’ya yetişmiyor

    dönüyor ancak İsmail ile Aatıf yetişmiyor

    'de sakatların durumu belli oldu. Sol el tarak kemiği kırılan idmanları tek başına yapsa da 7 Ağustos'taki maçına yetişecek. Geçtiğimiz hafta sol dizinden menisküs ameliyatı olan Aatıf'ın ise sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağı öğrenildi. kampında Fulham ile yapılan hazırlık maçırda üst adelesinden sakatlanan ve tendonunda ikinci derece yırtık tespit edilen ise 2 hafta yok.

    1. 28.7.2018
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