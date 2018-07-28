Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu. Sol el tarak kemiği kırılan Soldado idmanları tek başına yapsa da 7 Ağustos'taki Benfica maçına yetişecek. Geçtiğimiz hafta sol dizinden menisküs ameliyatı olan Aatıf'ın ise sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağı öğrenildi. İsviçre kampında Fulham ile yapılan hazırlık maçırda üst adelesinden sakatlanan ve tendonunda ikinci derece yırtık tespit edilen İsmail Köybaşı ise 2 hafta yok.