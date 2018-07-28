Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıya Ali Koç, kulüp başkanı olarak ilk kez katıldı. Sarı-lacivertli kulübün yeni yönetim kurulu da salondaki yerini aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün yakın zamanda iki seçim geçirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Önce Divan Kurulu için beni tekrar seçtiniz. Daha sonra 2-3 Haziran'da hem kulüp hem de Türk spor tarihine geçen katılımla yeni yönetimi seçtik. Demokratik, şeffaf ve adil şekilde sonuca ulaştık. Sandıklardan Ali Koç, başkan çıktı. Sayın Başkanımızın listesi de aynı şekilde büyük oy farkıyla kazandı ve göreve başladı. Kısa zamanda kendileri durum tespiti yapıyorlar. İnşallah 3 senelik dönemde yeni başkan ve kurulları, camiamızı olduğu yerden daha yüksek yerlere taşırlar. Sandıktan seçilen başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle dayanışma içinde onlara destek vereceğiz."

Türkiye'nin de 24 Haziran'da önemli bir seçimden geçtiğini aktaran Vefa Küçük, "Ülkemizde 24 Haziran'da demokratik şekilde yapılan seçimle yeni seçilen Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimize de başarılar diliyoruz. Biz Fenerbahçe olarak siyasetin dışındayız ama birey olarak seçmeniz. Fenerbahçe olarak ne iktidarın ne de muhalefetin yanında yer alırız. Türk sporuna yön veren en büyük sivil toplum örgütüyüz." ifadelerini kullandı.





VEFA KÜÇÜK ALİ KOÇ'U ANONS ETMEYİ UNUTTU

Vefa Küçük, Ali Koç ve yönetimindekilerin isimlerini tek tek okuyarak üyelere takdim etti.

Küçük, Ali Koç'u anons etmeden kürsüden ayrılınca divan kurulu üyeleri tepki verdi. Bunun üzerine tekrar kürsüye gelen Küçük, "Fenerbahçe'de hiçbir başkan unutulmaz. Hele hele yeni seçilen başkan hiç unutulmaz. Sizden büyük bir alkış beklediğim için anons etmedim. Alkışı bekledim ve şimdi anons ediyorum." dedi. Koç, isminin Vefa Küçük tarafından okunmasıyla divan kurulu üyelerinden alkış aldı.





KULÜBÜN YAŞAMASI GEREKİYOR!

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "3.2 milyar TL borç var. Ancak kulübün de yaşaması gerekiyor. 900 milyon TL de bu sezonun giderleri olacak. Toplam yükümlülük 4.1 milyar TL" diye konuştu.



Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda borçlarla ilgili konuştu. "Çok güzel şeyler söyleyemeyeceğim sizlere" diyerek sözlerine başlayan Karaçam, "İçinde bulunduğumuz mali durum iç açıcı değil. Ama bizler çok umutluyuz, Fenerbahçe camiasına güveniyoruz. El birliğiyle bir süre sonra bu yükün altından kalkacağımızı düşünüyoruz. Fenerbahçe'de bağımsız denetime tabii tutulan yalnızca Fenerium. Bunları KAP'ta bulabilirsiniz. Denetim Kurulu'nca denetlenen bölüm ise, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği. Sizlerin ibrasına sunulan ise derneğe bağlı olan kısım. Bizim denetlememiz gereken birimler ise bunların tamamı. Bunu biz söylemiyoruz, bunu kulübün tüzüğü söylüyor. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilir, yönetim kurulu tarafından seçilmez. 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tüm öğeleri denetleniyor. Bir sonraki Divan Kurulu Toplantısı'na kadar denetim bitmiş olur ve sizlerle paylaşırız. Dernekte 2015-2018 arası gelir ve gider denk görünüyor. Bütçe denk ama fiili durum denk değil. Burada iştirakler, vakıf ve futbol A.Ş. yok. 2016'da 271 milyon TL olan gider kalemi, bir sonrası sene 346 milyon TL'ye çıkmış. 2015'ten itibaren baktığınızda giderler sürekli yükselirken, gelir sürekli aşağıya gidiyor. Bu sadece dernekle ilgili. Kesin rakamlar henüz elimizde değil ama aynı durum diğer birimlerimizde de devam etmekte. Bu ayrılmakta olan gelir-gider dengesini, birbirlerine kavuşacak duruma getirmek istiyoruz" diye konuştu.







"Cironun 4 katı borç var"

Mali tabloları slayt yaparak üyelere gösteren Karaçam, "Olağandışı gelir 2015'te 1 milyon TL olarak bütçede yer almış ama gerçekleşmemiş. Bir sonraki sene 2016'da 5 milyon, 2017'de 50 milyon, 2018'de ise 35 milyon olarak bütçelenmiş, ancak fiili durumda gerçekleşmemiş. Temettü ise 2015'te 1,5 milyon TL, 2016'da 5 milyon TL, 2017'de 8,3 milyon TL, 2018'de ise 90 milyon TL olarak bütçelenmiş. Dış kaynak diye bir madde var. Ama bu bir gelir midir, borç mudur, nasıl bir kaynaktır? Bunlar tamamen genel kurul raporlarından alınmıştır. 2016'da 23 milyon TL bütçelenmiş, 0 gelir. 58.1 milyon TL olarak bütçelenmiş, 0 gelir. 2018'de ise 97.7 milyon TL olarak bütçelenmiş. 2015'te 55.7 milyon gider fazlası, 2016'da 99.1 milyon TL, 2017'de de 249.3 milyon TL gider fazlası gösterilmiş, 2018'de bu yapıyla girilmiş olsaydı, 300 milyon TL civarı bir gider fazlası oluşacaktı. Gider fazlası diye teknik bir terim yok. Bu zarardır ve bunun taşınma maliyeti vardır. Bu da kredidir ve kulübü çok büyük yükün altına sokan uygulamalardır. Denetimi devam eden verilere göre 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 3.2 milyar TL toplam borcun bir bölümü olan 1.4 milyar TL'ye ulaşan birikmiş zararların finansmanında kullanılmaktadır. Toplam cironun 800 milyon TL olduğu dikkate alındığında toplam borç, cironun 4 katı, toplam zarar cironun 2 katı" açıklamasını yaptı.

"Temlikler nedeniyle gelir elde edemiyoruz"

Göreve gelmelerinin ardından forma ve kombine satışında rekor kırıldığını söyleyen Karaçam, "Göreve geldiğimiz andan itibaren rekor şekilde forma ve kombine satışı gerçekleşti. Ancak yapılan temlikler nedeniyle biz buradan gelen paranın 1 kuruşuna bile dokunamadık. Başkanımız Ali Koç kişisel bir hibede bulundu. 50 milyon Dolar hibe yaptı ve o günkü kurla bu 237 milyon TL yapıyor. Sermaye artışının ağustos ayında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Yeni kredilere başvuruyoruz. Çünkü bazı kredilerimiz çok pahalı, bunları yeniden yapılandıracağız. Büyük bir mali disiplin getireceğiz. Kulüp içinde biraz esnek bir durum var. Her Kuruş'u takip etmek zorundayız. Tasarruf tedbirleri de alacağız. Bu kadar zor şartlarda olan bir kulübün eli açık olamaz. Gelir getirmeyen bir takım aktiflere krediyle yatırım yapmışız. Gelir yok ama krediye faiz ödüyoruz. Yeni sponsorluklar ve reklam gelirleri için organize olduk. Buralardan da kaynaklar gelecek. 3.2 milyar TL'lik toplam borç içinde 1 milyar 770 milyon TL'lik kısmı bankalara. Bu borcun da yüzde 80'i döviz üzerinden. Bizim bütçemiz TL. Bu durum bizi çok büyük bir risk içine atıyor. Bu zararların birçoğu, kur farkı nedeniyle oluştu. TL krediler de çok yüksek faizli" dedi.



"Önceki yönetim borcun 400 milyon Euro olduğunu söyledi"

Aziz Yıldırım yönetiminin borcu 400 milyon Euro olarak aktardığını belirten Burhan Karaçam, "Borç 621 milyon Euro. 2017 yılının faaliyet raporunda ilk kez konsolide tablolar yer aldı. Ama bu rakamlar denetimle elde edilmemiş. Konsolide edilmiş rakamlar. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle toplam konsolide borçlar 2 milyar 560 milyon TL olarak gösteriliyor. O günkü döviz kurunda bu borç 567 milyon Euro yapıyor. Bunlar bizim uydurduğumuz rakamlar değil. Daha önce 400 milyon Euro ifade edildi ama biz bilmiyoruz neyin ifade edildiğini. Eski borçlar, kurların artmasıyla 31 Mayıs'ta 621 milyon Euro oldu. Bize sürpriz olan kısa vadeli toplam borçlar. Toplam borçlar 3.2 milyar TL, kısa vadeli borçlar 2.2 milyar TL. Sadece haziran ayında vadesi gelmiş ve daha önceki aylardan geçmiş, haziran ayında ödenmesi gereken borç toplamı 270 milyon TL. Haziran-Eylül arasında ödenmesi gereken toplam borç 820 milyon TL. Dün itibariyle başkanımız Ali Koç'un da desteğiyle 200 milyonun üzerinde borç ödedik. Çalışanlarımıza, sporcularımıza hiçbir borcumuz yok. Bankalara ve finans kuruluşlarına ödeme talimatları da gitti. Büyük bir borç ödedik ama buna devam etmemiz gerekiyor. Bu borçların ne başkanımızın tek başına, ne de bizim üstesinden gelmemiz mümkün değil. Çok zor bir yoldayız ve camiamızın desteğini bekliyoruz. Bunun üstesinden ancak bu şekilde geliriz" ifadelerini kullandı.



"Yıllık faiz gideri 450 milyon TL"

Kulübün gelir kalemlerinde temlikler olduğunun da altını çizen Karaçam, "Tribün gelirleri, loca gelirleri, yayın gelirleri, Spor Toto gelirleri, Fenerium gelirleri ve muhtelif reklam gelirlerinde 1,36 milyar TL temlik bulunuyor. 2018-2019 sezonunda elde edilmesi planlanan 400 milyon TL'lik geliri, bu temlikler nedeniyle kullanamayacağız. Finansal kurumlara 1.77 milyar TL borç var ve bunların yıllık 450 milyon TL faizi var. 31 Mayıs itibariyle toplam borç 3.2 milyar TL. 2018-2019 sezonunda öngörülen toplam faaliyet giderleri 900 milyon TL. Birikmiş olan sorun 3.2 milyar TL. Bunu taşımakla yükümlüyüz ama bizim de aynı zamanda yaşamamız gerekiyor. Bu sene en azından 900 milyon TL kaynak bulmamız gerekiyor. Bu durumda da toplam yükümlülük 4.1 milyar TL. Ama siz camia olarak bizlere güvenin, biz de taraftara ve sizlere güvenelim. Bunların altından kalkacağız, merak etmeyin" diyerek sözlerini tamamladı.

82 BİN 148 FORMA SATILDI!

?Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı'nda konuştu.



Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan Sevil Zeynep Becan, 40 bin 444 satılabilir kombiden 39 bin 226 adet satış gerçekleştirdiklerini ve göreve geldikleri günden bu yana 82 bin 148 forma satıldığını ifade etti.



Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın kendileri için çok büyük anlam taşıdığını aktaran Becan, "İlk kez sizlerin karşısına yönetim olarak çıkıyoruz. Bunun tarifi zor ama çok heyecanlı. Yaptığımız ve halen devam eden denetleme faaliyetlerini bugün sizlere aktaracağız. Kongrede 40 bin 444 satılabilir kombiden 39 bin 226 adet satışımız oldu. Bizim çağrılarımıza cevap veren taraftarlarımız kombineleri kısa sürede tüketti. Öğrenci tribün projesine olan ilgi de bizleri memnun etti. Bu tribüne ayırdığımız kontenjanda halen az da olsa yerimiz bulunuyor. Stadımızda öğrenci tribünü haricinde indirimli kombine olmamıştır ve olmayacaktır. Yine buna bağlı olarak da bedava bilet uygulamamız olmamıştır ve olmayacaktır. 19 Temmuz'da Fenerium'larda ilk 3 günde 37 bin 017 adet, 8 günde 48 bin 117 adet forma satışı yapıldı. Göreve geldiğimizden bu yana 82 bin 148 forma satıldı. Bu yeni bir rekordur. Önümüzdeki yılların kadrosunu oluşturmaya ve imkanlarımız doğrultusunda, katkısı olacak futbolcularla görüşmelere başladık'' dedi.



''ÜNİVERSİTEYİ AÇMAYI 1 YIL ERTELEMENİN MANTIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK''



Seçimden önce şeffaflık dediklerini, şimdi ise hesap verilebilirlik dediklerini kaydeden Becan, "24 Temmuz akşamı başkanımızın yaptığı Camiaya Sesleniş ile, kulübün içinde bulunduğu durumu herkese aktardık. Bir diğer aktarmak istediğimiz konu ise Fenerbahçe Üniversitesi. Eğitim kalitesi ve eğitim mekanlarının uygun düzeye getirilmesi nedeniyle bunun açılışı 1 sene ertelenmiştir. Amacımız bu süre içinde konuyu etraflıca ele almaktır. 1 milyon 58 bin TL bağış yapıldı. Mal varlığı olarak 13 milyon TL değerinde Futbol A.Ş.'nin hisse senetleri gösterildi. 8 adet villa, Ataşehir'de 2 daire, çeşitli araziler olmak üzere 50 milyon TL toplam değer gösterildi. Bunları incelediğimizde üniversiteyi açmayı 1 yıl ertelemenin mantıklı olacağını düşündük'' diye konuştu.