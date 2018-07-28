Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu ile karşı karşıya geldi. Barış Alıcı ve Berke Özer'in transferiyle dostluk köprüsü kurulan Altınordu ile oynanan özel maç 'kardeş kardeşe' 1-1 berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı mücadele öncesi ve sonrası hayli güzel görüntüler vardı.



GOLLER 2. YARIDA

İlk yarısı temposuz ve golsüz geçen maçın ikinci devresinde oyun hareketlendi. 63. dakikada Altınordulu Murat Uçar, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına yolladı ve F.Bahçe 1-0 öne geçti. 73'te Altınordu Muhammet Mert'in frikiğiyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere bitti.



NASIL OYNADILAR

AHMETHAN *

Onun yakaladığı şansı bulabilen oyuncu sayısı çok az. Geçen sezon forvetsizlikten Vardar karşısında oynamıştı. Ama onun kadar yakaladığı şansı değerlendiremeyeni görmedim. Belli ki olmayacak!

DİRAR *

Belli bir kalitesi var elbette... Lakin "feda" döneminde daha fazlasını yapması şart. Hala Şener ve İsla'nın önüne geçemedi. Böyle oynamaya devam ederse yeni sezonu başka bir takımda bitirir!

M.EKİCİ ***

Oynamadan F.Bahçe'de kariyer yapan nadir oyunculardan biri oldu! Altınordu karşısında etkiliydi. Özellikle takımın duran top sıkıntısına çözüm olacak gibi görünüyor. Tabi yine sakatlanmazsa!

YİĞİTHAN ***

Sanki stoper olarak doğmuş gibi. Girdiği bütün ikili mücadeleleri kazandı. En büyük sıkıntısı biraz ağır olması. Üst seviyelerde mücadele etmek istiyorsa daha hareketli olmalı. Bu yönünü geliştirmeli.



COCU'DAN GENÇLERE ÖVGÜ

F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu, maç sonrası gençleri övdü. Hollandalı hoca, "Gençler bu takımın önemli parçaları. Sol stoperde oynayan Burak iyi performans gösterdi. Mahsun da iyiydi. Ferdi var, Elif var, Barış var, Berke var. Önemli olan, tecrübeli oyuncularla gençlerin karışımını elde edebilmek" dedi. Cocu. Benfica maçı öncesi bir takviye yapılabileceğini de ifade etti. Altınordu'ya da övgüler yağdıran Cocu, "Altınordu örnek alınmalı" diye konuştu.



BARIŞ VE BERKE'YE İLGİ

F.Bahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Berke ve Barış Alıcı eski takımlarına karşı forma giydi. İki oyuncuya da yoğun ilgi gösterildi. Barış, Altınordu'da oynayan ikizi Kerim ile fotoğraf çektirdi.



AYAĞIM KIRILDI MI?

Maçın 56. dakikasında girdiği ikili mücadelede acılar içinde yerde kalan Altınordulu Ali Mert Aydın, sağlık ekiplerine "Ayağım kırıldı mı?" diye sordu. Oyuna devam edemeyen Ali Mert hastaneye kaldırıldı.