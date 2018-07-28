Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'nda 'a flaş tepki!

    Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!

    Olağan Toplantısı'nda eski Başkan ve Yıldırım dönemindeki yöneticiler yer almadı. Birçok üye, raporların okunduğu anda Yıldırım ve ekibine tepki gösterdi.

    Olağan Toplantısı'nda eski yönetimden kimse yer almadı. 24 Temmuz tarihinde Başkan 'un, kulüp televizyonundan açıkladığı mali tablolar nedeniyle taraftarlar, eski Başkan ve yönetimine tepki gösterirken, gözler divan kurulu toplantısındaydı.

    Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olarak ilk kez katıldığı divan kurulu toplantısında, bir önceki Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminde bulunan hiçbir isim yer almadı.

    Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam'ın mali tablolar hakkında yaptığı konuşmalar sırasında da bazı üyeler, Aziz Yıldırım ve yönetimine tepki gösterdi.
    1. 28.7.2018 13:45
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