Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski Başkan Aziz Yıldırım ve Yıldırım dönemindeki yöneticiler yer almadı. Birçok üye, raporların okunduğu anda Yıldırım ve ekibine tepki gösterdi.
Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olarak ilk kez katıldığı divan kurulu toplantısında, bir önceki Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminde bulunan hiçbir isim yer almadı.
Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam'ın mali tablolar hakkında yaptığı konuşmalar sırasında da bazı üyeler, Aziz Yıldırım ve yönetimine tepki gösterdi.
- 28.7.2018 13:45
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Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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