Teknik direktörlüğe Phillip Cocu'nun gelmesiyle F.Bahçe'de ismi en çok konuşulan isimlerden olan Eljif Elmas'a milli takım müjdesi geldi. Makedonya'nın 6 Eylül'de Cebelitarık ve 9 Eylül'de Ermenistan ile yapacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna Eljif'in çağırılması bekleniyor.