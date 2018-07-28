Eljif'e milli müjde!
Teknik direktörlüğe Phillip Cocu'nun gelmesiyle F.Bahçe'de ismi en çok konuşulan isimlerden olan Eljif Elmas'a milli takım müjdesi geldi.
Teknik direktörlüğe Phillip Cocu'nun gelmesiyle F.Bahçe'de ismi en çok konuşulan isimlerden olan Eljif Elmas'a milli takım müjdesi geldi. Makedonya'nın 6 Eylül'de Cebelitarık ve 9 Eylül'de Ermenistan ile yapacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna Eljif'in çağırılması bekleniyor.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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