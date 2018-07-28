Eljif'e milli müjde! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Eljif'e milli müjde!

    Eljif'e milli müjde!

    Teknik direktörlüğe 'nun gelmesiyle F.Bahçe'de ismi en çok konuşulan isimlerden olan 'a müjdesi geldi.

    Teknik direktörlüğe 'nun gelmesiyle F.Bahçe'de ismi en çok konuşulan isimlerden olan 'a müjdesi geldi. Makedonya'nın 6 Eylül'de Cebelitarık ve 9 Eylül'de ile yapacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna Eljif'in çağırılması bekleniyor.

    1. 28.7.2018
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