Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu olarak Swansea'den kiraladığı Andre Ayew, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ganalı hücum oyuncusu, sportif direktör Damien Comolli'nin de hazır bulunduğu imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ayew'in sorulara verdiği yanıtlardan satır başları:



İLK SANİYEDEN MUTLU OLDUM

"Fenerbahçe'nin ilgisi beni ilk saniyeden itibaren çok mutlu etti. Hem Fenerbahçe ismini hem de bu ismin çok büyük olduğunu biliyorum. Fenerbahçe; yeni bir başkan, yeni bir sportif direktör, yeni bir teknik ekip ile yeni bir çağa girdi. Bana çok önemli bir proje sunuldu. Taraftarın büyük beklentisi var ve inşallah o beklentileri karşılayacağız. Ben de bu başarıda önemli bir pay sahibi olacağım.



HEMEN KATKI VERECEĞİM

Damien Comolli, Fenerbahçe'de göreve geldiği an beni aradı ve 'Yeni projeleri olan büyük bir kulübe gelmek ister misin?' dedi. 'Evet!' diye cevap verdim. Futbol evrensel bir oyundur. Yeni bir kulüpte yeni bir teknik ekip ile çalışacağım. Bundan önce başka şehirlerde, başka takımlarda oynadım. Çabuk uyum sağlayabilen biriyim. F.Bahçe'ye hemen katkı sağlayacağımdan eminim."



KANATLARI TERCİH EDERİM

Hücumun her bölgesinde oynama kabiliyetine sahip olan Andre Ayew'e, basın mensuplarınca kendi tercihinin ne olduğu soruldu. Yıldız ismin yanıtı şuydu: "Futbolcu olduğumdan beri kendime söylediğim bir şey var... Andre sınırlarını zorla! Bir oyuncu bir pozisyona sabit kalsa o kolay olur. Ancak büyük futbolcu olmak istiyorsa farklı pozisyonlarda oynamalı ve hocasının gözüne girmeli. Fakat en sevdiğim pozisyon kanatlardır."



VALBUENA KAZANAN OYUNCU

Marsilya'da oynarken 2012'de Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da mücadele verdiğini hatırlatan Ayew, "İnanılmaz bir maçtı, 2-2 bitti. (Marsilya'nın gollerini Valbuena ve Ayew atmıştı). Valbuena ile tekrar oynayacak olmak beni gerçekten heyecanlandırıyor. Fenerbahçe'de onun gibi Fransa Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu görmek beni mutlu ediyor. Valbuena, kazanan bir oyuncu" dedi.



GOMİS BENİM KARDEŞİM

Ayew, Swansea'de birlikte oynadığı Gomis'le görüştüklerini belirtirken, "Artık o şehrin öteki yakasındaki takım için oynayacak, ben de diğer yakası için... Gomis benim kardeşim. İkimiz de kendi takımımızın kazanması için oynayacağız" ifadelerini kullandı.



COMOLLİ: İSTERSEK SATIN ALIRIZ

Sportif direktör Damien Comolli, bugünden itibaren takıma katılacağı bilgisini verdiği Ayew'in satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama hakkını kulüpte olduğunu söyledi. Ayew'in tamamen hazır ve fit olarak F.Bahçe'ye katıldığını söyleyen Comolli, "Ayew çok yönlü, çok yetenekli ve enerjik bir futbolcu. Hücuma dayalı oynayacağız, bunu Feyenoord maçında gösterdik. Ayew de bize bu anlamda büyük katkı verecek. Zengin ve esnek oyunu, Cocu'nun aradığı özelliklere uygun. Ayew'i uzun süredir tanıyorum. Başarılı olacağından eminim" diye konuştu.