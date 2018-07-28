Andre Ayew ilk antremanına çıktı!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar, İzmir dönüşü Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdü.
Öğle saatlerinde gerçekleştirilen çalışma teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde yapıldı ve 3 oyuncu katıldı.
Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew, antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Andre ?Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot'un yer aldığı antrenmanda sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.
Sarı-lacivertliler çalışmalarını 1 günlük iznin ardından pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 28.7.2018 16:25
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Andre Ayew ilk antremanına çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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