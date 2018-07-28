Andre Ayew ilk antremanına çıktı!
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    ilk antremanına çıktı!

    Andre Ayew ilk antremanına çıktı!

    'de yeni sezon öncesi çalışmalar, dönüşü 'nde yapılan antrenmanla sürdü.

    Öğle saatlerinde gerçekleştirilen çalışma teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde yapıldı ve 3 oyuncu katıldı.




    'nin Swansea City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı , antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Andre ?Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot'un yer aldığı antrenmanda sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.



    Sarı-lacivertliler çalışmalarını 1 günlük iznin ardından pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 28.7.2018 16:25
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