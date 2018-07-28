Öğle saatlerinde gerçekleştirilen çalışma teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde yapıldı ve 3 oyuncu katıldı.







Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew, antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Andre ?Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot'un yer aldığı antrenmanda sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.





Sarı-lacivertliler çalışmalarını 1 günlük iznin ardından pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.