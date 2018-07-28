Ali Koç'tan Alex'e anlamlı hediye! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'tan Alex'e anlamlı hediye!

    Ali Koç'tan Alex'e anlamlı hediye!

    'nin efsane kaptnaı Alex de Souza, başkan 'un kendisine hediye ettiği imzalı yeni sezon formasını giydi. Ali Koç'un jestini sosyal medya hesabından paylaşan Alex, "2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beri Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu" dedi.

    'de Alex de Souza ile kopan bağlar, başkanlığa 'un gelmesiyle yeniden inşa ediliyor. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Alex, instagram hesabından Ali Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı yeni sezon formasıyla poz verdi. Koç Alex'e gönderdiği formaya "Büyük kaptan Alex'e sevgilerimizle. Kalpler beraber" notunu yazdı.

    Alex de Souza ise bu fotoğrafı "Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beri Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber. " mesajıyla paylaştı.
    1. 27.7.2018 20:59
    2. Güncelleme: 28.7.2018 09:21
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