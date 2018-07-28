Ali Koç'tan Alex'e anlamlı hediye!
Fenerbahçe'nin efsane kaptnaı Alex de Souza, başkan Ali Koç'un kendisine hediye ettiği imzalı yeni sezon formasını giydi. Ali Koç'un jestini sosyal medya hesabından paylaşan Alex, "2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beri Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu" dedi.
Alex de Souza ise bu fotoğrafı "Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beri Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber. " mesajıyla paylaştı.
- 27.7.2018 20:59
- Güncelleme: 28.7.2018 09:21
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Altınordulu Ali Mert'e Fenerbahçe jesti
Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
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