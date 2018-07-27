Valbuena'dan Andre Ayew paylaşımı
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Valbuena'dan paylaşımı

    Valbuena'dan <a href="/index/andre-ayew?id=6fc8fc42-5851-476d-a6e2-2d073af8f3b3" class="" rel="tag">Andre Ayew</a> paylaşımı

    eski takım arkadaşı 'i sosyal medyada yaptığı paylaşımla tebrik etti.

    Valbuena, Marsilya'dan takım arkadaşı olan için sosyal medyadan mesaj yayınladı. Valbeuna, ile birlikte oldukları Marsilya formalı fotoğrafın altına şu notu düştü: ""Tebrikler Andre Ayew. Seninle tekrar aynı renkleri giyeceğim için mutluyum. #"


    Mathieu Valbuena - Andre Ayew
    1. 27.7.2018 15:13
    2. Güncelleme: 27.7.2018 15:31
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