Phillip Cocu’yu şaşırtan fotoğraf! – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Phillip Cocu’yu şaşırtan fotoğraf!

    Phillip Cocu’yu şaşırtan fotoğraf!
    ALTINORDU ile bugün oynanacak hazırlık maçı önccesi rakip takımın tesislerini gezen Phillip Cocu, sürpriz yaşadı. F.Bahçe'nin hocası, tesislerde bulunan fotoğraflar arasında Hollanda 'nın 1998 kadrosunu görünce şaşkınlık yaşadı. Kendisinin yer aldığı kareye uzun süre bakan Hollandalı hoca, şaşkınlığını gizlemedi. Tesislere övgüler yağdıran Cocu, "Altınordu örnek bir yapıya sahip. 6 yaşından A takıma kadar devam eden bir felsefenin varlığı gerçekten çok önemli" dedi.

    Altınordu Başkanvekili Barış Orhun Bilge, 'ni gezen Cocu'ya bir biblo hediye etti.

    F.Bahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği Berke ve Barış, iki kulübün logosunun yer aldığı pankartın önünde bu pozu verdi.
    1. 27.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Phillip Cocu’yu şaşırtan fotoğraf! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN