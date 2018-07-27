Phillip Cocu’yu şaşırtan fotoğraf!
Altınordu Başkanvekili Barış Orhun Bilge, Metin Oktay Tesisleri'ni gezen Cocu'ya bir biblo hediye etti.
F.Bahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği Berke ve Barış, iki kulübün logosunun yer aldığı pankartın önünde bu pozu verdi.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
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Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
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Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
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