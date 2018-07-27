Maça hazır çıkacağız – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Maça hazır çıkacağız

    Maça hazır çıkacağız
    Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi 'dan mesa var... Portekiz ekibinin 28 yaşındaki sağ beki Andre Almeida, F.Bahçe'ye karşı hazır olarak sahaya çıkacaklarını belirtip, "Şu anda F.Bahçe maçını düşünmüyoruz. Eksiklerimizi kapatarak ilerliyoruz. Ancak 7 Ağustos'ta hazır olacağız" dedi.
    1. 27.7.2018
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