Fenerbahçe'de gözler Vincent Janssen'e çevrildi
Fenerbahçe, Andre Ayew transferinin ardından eski öğrencisi Vincent Janssen'i yeniden takıma kazandırmak için girişimlerini artırdı.
Andre Ayew transferiyle kadroya takviye yapan Fenerbahçe'de gözler Janssen transferine döndü. Fernandao'nun ayrılmasıyla forvet hattında Soldado yalnız kalırken sarı lacivertliler eski golcüsünü tekrar kiralamak istiyor.
İngiliz ekibi Tottenham'la aradaki ufak pürüzleri halletmeyi amaçlayan sportif direktör Damien Comolli, Hollandalı golcüyü Benfica ile 7 ya da 8 Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında kadroda yer almasını hedefliyor. (Habertürk)
Vincent Janssen
- 27.7.2018 09:45
- Güncelleme: 27.7.2018 10:03
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Toplam 1
Yorum
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geldi | ANDRE AYEW KİMDİR?
Toplam 6
Yorum
doğrucu sende mi yoksa 35 gol atacaksın :)))))
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Toplam 6
Yorum
Saim İnşallah iyi çıkar ama atınçtan iyi olduğunu ben düşünmüyorum
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