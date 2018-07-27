Fenerbahçe Janssen için girişimlerini artırdı
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'de gözler 'e çevrildi

    Fenerbahçe'de gözler Vincent Janssen'e çevrildi

    , transferinin ardından eski öğrencisi 'i yeniden takıma kazandırmak için girişimlerini artırdı.

    transferiyle kadroya takviye yapan 'de gözler Janssen transferine döndü. Fernandao'nun ayrılmasıyla forvet hattında yalnız kalırken sarı lacivertliler eski golcüsünü tekrar kiralamak istiyor.

    İngiliz ekibi Tottenham'la aradaki ufak pürüzleri halletmeyi amaçlayan sportif direktör Damien Comolli, Hollandalı golcüyü ile 7 ya da 8 Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında kadroda yer almasını hedefliyor. (Habertürk)


    Vincent Janssen
    Vincent Janssen

    1. 27.7.2018 09:45
    2. Güncelleme: 27.7.2018 10:03
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