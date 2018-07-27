Andre Ayew transferiyle kadroya takviye yapan Fenerbahçe'de gözler Janssen transferine döndü. Fernandao'nun ayrılmasıyla forvet hattında Soldado yalnız kalırken sarı lacivertliler eski golcüsünü tekrar kiralamak istiyor.

İngiliz ekibi Tottenham'la aradaki ufak pürüzleri halletmeyi amaçlayan sportif direktör Damien Comolli, Hollandalı golcüyü Benfica ile 7 ya da 8 Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında kadroda yer almasını hedefliyor. (Habertürk)





Vincent Janssen