ÖNCEKİ sezonlara göre transfer döneminde suskun kalan dört büyükler, artık borçlarıyla konuşulmaya başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçları, son 6 yılda tam yüzde 360 arttı. Bu 4 kulübün 2012 yılında 2 milyar 62 milyon olan borcu, 2018'in ilk 7 aylık bölümüne kadar yüzde 360 artarak 9.5 milyar TL'yi buldu. Yükselen borçlar yöneticileri zor durumda bırakırken, bu süreçte en ağır darbeyi ise sarı- lacivertliler aldı.



BORÇLAR ALTINDAN KALKILAMAZ HALE GELDİ

F.BAHÇE'NİN 2012'de 568.4 milyon olan borcu 3.5 milyar TL'ye yükseldi. Son dönemde sporcuların ve profesyonel çalışanların ücretlerini ödemekte zorlanan Türk sporunun lokomotiflerinin yükü, artan kur ve borçların faizleriyle daha da ağırlaştı. Kanarya, son 6 senede diğer kulüpler arasında en fazla borcu olan takım olurken, Trabzonspor ise borcunda en fazla artış yaşanan kulüp ünvanını aldı