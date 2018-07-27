Fenerbahçe’de borç batağı son 6 yılda giderek katlandı
2012 yılında sadece 568.4 milyon TL olan borç yükü, aradan geçen 6 yılda tam 5 kat birden artıp 3.5 milyar TL’ye ulaştı
ÖNCEKİ sezonlara göre transfer döneminde suskun kalan dört büyükler, artık borçlarıyla konuşulmaya başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçları, son 6 yılda tam yüzde 360 arttı. Bu 4 kulübün 2012 yılında 2 milyar 62 milyon olan borcu, 2018'in ilk 7 aylık bölümüne kadar yüzde 360 artarak 9.5 milyar TL'yi buldu. Yükselen borçlar yöneticileri zor durumda bırakırken, bu süreçte en ağır darbeyi ise sarı- lacivertliler aldı.
BORÇLAR ALTINDAN KALKILAMAZ HALE GELDİ
F.BAHÇE'NİN 2012'de 568.4 milyon olan borcu 3.5 milyar TL'ye yükseldi. Son dönemde sporcuların ve profesyonel çalışanların ücretlerini ödemekte zorlanan Türk sporunun lokomotiflerinin yükü, artan kur ve borçların faizleriyle daha da ağırlaştı. Kanarya, son 6 senede diğer kulüpler arasında en fazla borcu olan takım olurken, Trabzonspor ise borcunda en fazla artış yaşanan kulüp ünvanını aldı
- 27.7.2018
-
Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
-
Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
-
Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
Fenerbahçe’de borç batağı son 6 yılda giderek katlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.