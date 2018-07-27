Divan yarın toplanıyor – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Divan yarın toplanıyor

    Divan yarın toplanıyor
    Ali Koç başkanlığındaki 'de ilk , yarın gerçekleştirilecek. Tesisleri'nde yapılacak kurulda başkan ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro yer alacak.
    1. 27.7.2018
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