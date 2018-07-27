Ayew'ı kiralık olarak Fenerbahçe'ye veren Swansea City'nin, sarı-lacivertlilere Fildişili forvetleri Wilfried Bony'yi de teklif ettiği ileri sürüldü.

Ancak sportif direktör Damien Comolli'nin, oyuncunun 6.2 milyon sterlin'lik yüksek ücreti nedeniyle buna yanaşmadığı vurgulandı.