"Bony’yi bedelsiz verelim" – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
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    "’yi bedelsiz verelim"

    "Bony’yi bedelsiz verelim"

    Ayew'ı kiralık olarak 'ye veren Swansea City'nin, sarı-lacivertlilere Fildişili forvetleri Wilfried 'yi de teklif ettiği ileri sürüldü.

    Ancak sportif direktör Damien Comolli'nin, oyuncunun 6.2 milyon sterlin'lik yüksek ücreti nedeniyle buna yanaşmadığı vurgulandı.
    1. 27.7.2018 02:07
    2. Güncelleme: 27.7.2018 02:10
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